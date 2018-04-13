Macron, Putin ile telefonda Suriye'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumun bozulmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği ve Moskova ile diyaloğu artırma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Fransa'nın Suriye rejiminin geçen hafta düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullandığına ilişkin kanıtları olduğunu söyleyen Macron, Rusya'nın saldırı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanmasına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Suriye'ye barış ve istikrar getirilmesini sağlamak için Rusya'ya diyaloğun sürdürülmesi ve artırılması çağrısı yaptı" denildi.

Kaynak: Reuters