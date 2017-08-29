Macron, Ortadoğu Barış Süreci'ni desteklemek için bölgeye gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölge turunda İsrail ve Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Ürdün'ü de ziyaret edeceğini bildirdi.

Paris'te ülkesinin Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilere hitap eden Macron, Ortadoğu Barış Süreci'nde iki devletli çözüm için Birleşmiş Milletler ile birlikte çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Macron, İsrail ve Filistin'in, her iki ülkenin de başkenti Kudüs olacak şekilde ve uluslararası toplum tarafından kabul edilmiş sınırlar içerisinde bir arada güvenli bir şekilde yaşamaları gerektiğini kaydetti.

Bu çerçevede İsrail ve Filistin'e gelecek baharda ziyarette bulunacağını ifade eden Macron, ziyaretin Lübnan ve Ürdün'ü de kapsayacağını söyledi.

Macron, 2015 yılında imzalanan Paris İklim Antlaşması'na da değinerek, 12 Aralık'ta antlaşmada öngörülen taahhütlerin ne kadar yerine getirildiğini görmek için bir zirve toplamayı planladıklarını kaydetti.

Macron, zirvenin Dünya Bankası'nın da yardımıyla düzenleneceğini bildirdi.