Macron Katalonya için AB'nin arabuluculuk yapmamasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin İspanya Hükümeti ile Katalonya arasındaki krizde arabulucu olmaması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Şansölye Angela Merkel ile Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılışına katılan Macron, burada açıklamalarda bulundu.

Macron, "Avrupa, Fransa ve Almanya neden Katalan konusuna müdahil olmuyor? Çünkü Avrupa bağımsız devletlerden oluşmaktadır. Eğer ben Katalan sorununa karışırsam, bu İspanya'nın iç işlerine karışmak olur ve bu Başbakan ve İspanya Kraliyeti tarafından kabul edilebilir bir şey olmaz." dedi.

Katalanların baskı altında olduklarını düşünmediğini ifade eden Macron, bu nedenle Başbakan Mariano Rajoy'u desteklediğini söyledi.

AB'nin konuyla ilgili nasıl bir tutum takınması gerektiğine de değinen Macron, "AB, Katalonya ile Madrid arasındaki krizde arabulucu olmamalı." dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, bugün yaptığı açıklamada Katalonya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carles Puigdemont'dan bağımsızlık ilan etmemesini istemişti.

Puigdemont'un, 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumunun sonuçlarını bugün Meclise sunması bekleniyor.

Diğer taraftan Fransızların yarısından fazlası Katalonya'nın muhtemel bağımsızlık ilanını desteklemiyor.

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Nathalie Loiseau da Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde bunu tanımayacaklarını açıklamış, Macron ise 1 Ekim'deki referandumun ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile yaptığı görüşmede, İspanya'nın anayasal birliğini desteklediklerini söylemişti.

Fransa'nın "Kuzey Katalonya" olarak bilinen Pyrenees-Orientales bölgesinde de İspanya'nın Katalonya bölgesindeki insanlarla yakın bağları bulunan yaklaşık 470 bin kişi yaşıyor.