  • 30 EYLÜL 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Macron, internet devlerinin vergilendirilmesinde kararlı

Macron, internet devlerinin vergilendirilmesinde kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Macron, internet devlerinin vergilendirilmesinde kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz." dedi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin katılımıyla, dijitalleşme ve teknolojik gelişimin, güvenlik, devlet, sanayi, toplum ve ekonomiye etkilerini görüşmek üzere Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen "Tallinn Dijital Zirvesi"nde basın toplantısı yaptı.

Uluslararası internet şirketlerinin AB üyesi ülkelerde elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmesi gerektiğine işaret eden Macron, "Oyunun kurallarına uymayan internet devleri ile ilgili daha etkili düzenlemeler istiyoruz." dedi.

AB Komisyonu'nun bu konuda yaptığı çalışmayı desteklediklerini belirten Macron, ancak bu konuda daha ileri düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler Avrupa kamuoyunda, gelirlerini elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

Katalonya

İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin, merkezi hükümetin yasa dışı ilan ettiği 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu gerçekleştirme kararı konusunda ise Macron, bir üye devletin diğer üye devlete vereceği bir ders olmadığını söyledi.

Macron, "Mariano Rajoy'un (İspanya Başbakanı) bütün İspanya'nın çıkarını savunma kararlılığına güveniyorum." dedi.

Etiketler: Macron, fransa, internet
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER