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Macron ilk kez canlı yayına katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İran konusunda ABD'nin doğru yöntemi uyguladığını düşünmüyorum." dedi.

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Macron ilk kez canlı yayına katıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, göreve geldiği günden beri ilk kez bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı.

TF1 kanalındaki programa katılan Cumhurbaşkanı Macron, normal yasama yolu dışında kararname ile kanunlaştırdığı iş yasası düzenlemelerine ilişkin olarak, bu düzenlemelerin işçi haklarına zarar vereceğini düşünmediğini, düzenlemelerin 1,5-2 yıl içinde işsizliğe etkisi olacağını söyledi.

Ülkedeki işsizliğin halihazırda düşmekte olduğunu dile getiren Macron, "Ülkeyi yönetmek veya reforme etmek değil dönüştürmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele konusunda sorular yöneltilen Emmanuel Macron, ülkesinin güçlü olduğunu ancak bu konuda hiçbir zaman "sıfır risk" olmadığını belirterek, bu nedenle yeni bir yasa çalışması yaptıklarını anlattı.

Hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiaları bulunan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a verilen Legion d'Honneur nişanının alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine Macron, "Legion d'Honneur'un alınması için adımlar attım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da cinsel şiddet konusunda da yasa hazırlanması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin İran konusunda uyguladığı yöntem

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamamayı değerlendirdiği İran'la nükleer anlaşma konusundaki soru üzerine ise Emmanuel Macron, "İran konusunda ABD'nin doğru yöntemi uyguladığını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin daveti üzerine İran'a gideceğini belirten Macron, ancak ziyaretin tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapmadı.

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