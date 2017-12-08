Macron: Herkesi sükunete ve sorumluluğa davet ediyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararından sonra bölgenin istikrarının önemine dikkati çekerek, tüm taraflara sükunet ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu toplantısının açılışında Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile gazetecilere açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ile ilgili kararına değinen Macron, bu konunun Filistinliler ve İsrailliler arasında ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın kararının bölgenin istikrarsızlığını artırmaması gerektiğine işaret eden Macron, "Trump'ın önceki gün aldığı karar üzerine burada herkesi sükunete ve sorumluluğa davet ediyorum." dedi.

Macron, dün de Katar ziyareti çerçevesinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kudüs'le ilgili kararını onaylamıyor ve uluslararası hukuka aykırı olduğu için de kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Macron, konuyla ilgili uluslararası toplum nezdinde girişimlerde bulunacaklarını belirterek, "ABD'nin Kudüs'le ilgili kararı tek taraflıdır. Bunu onaylamıyor ve uluslararası hukuka aykırı olduğu için de kınıyoruz. Bu karar BM Güvenlik Konseyinde alınan kararlara aykırıdır. Fransa bu konudaki tavrını BM Güvenlik Konseyinde açıklayacaktır." diye konuşmuştu.

AA