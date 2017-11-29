  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Macron, Burkina Faso'yu karıştırdı

Emmanuel Macron, Burkina Faso ziyareti çerçevesinde öğrencilerle yaptığı sohbet toplantısı tartışmalara neden oldu.

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Macron, Burkina Fasoyu karıştırdı

Vagadugu'daki bir üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un zaman zaman sinirlerine hakim olamayıp sesinin tonunu yükseltmesi, Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'ye karşı alaycı bir tutum sergilemesi dünya basınında yankı uyandırdı.

Macron konuşması sırasında yüksek sesle Fransa'nın Libya'da siyasi çözüm için diplomatik ilişkiler içinde olduğunu belirterek "Kaçakçılar kim? Kendinize sorun. Akıl almazsınız. Kim kaçakçılar? Afrikalılar, dostlarım. Afrikalılar. Kaçakçılar Fransızlar değil, Afrikalılar. Bana Nijerya ile Libya arasında kaçakçılık yapan bir Fransız, Belçikalı, Alman gösterin. Böyle biri yoktur." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Afrikalıları köleleştirenlerin Afrikalılar olduğunu, bu köleleştirme sonucu Avrupa'da ortaya çıkan sefaletten çıkar sağlayan Avrupalılar bulunduğunu, ikisinin de kabul edilemez olduğunu savundu.

Macron, Burkina Faso'dan Fransa'ya burslu giden öğrenci sayısının, ülkedeki Fransız askeri sayısından çok daha az olmasına dikkati çeken bir öğrenciye cevaben de "Burslu öğrenciler ve askerlerden bahsediyorsunuz. Ben daha az asker göndermeyi tercih ederdim. Genç bir kadınsınız. Mesela Fransa'nın Angouleme kentinde yaşıyorsunuz. Asla Vagadugu'yu görmediniz. Belki de Vagadugu hakkında hiçbir şey duymadınız. Sizden küçük bir erkek kardeşiniz var. O da sizi kurtarmak için (Afrika'da) hayatını kaybetti. Siz bana bunu söyleyerek ona teşekkür etmiş mi oldunuz? Savaşan bir erkek kardeşiniz yok. Belki de dedeniz savaşmıştır zamanında. Ortak bir tarihimiz var.Fransız askerleri için yapmanız gereken tek bir şey var o da onları alkışlamak" dedi.

Sohbet toplantısında temmuz ayında Afrika'nın "medenileşme mücadelesi" hakkında yaptığı, küçümseyici bulunan yorumlarından ötürü özür dileyen Macron, bu özrün hemen ardından kadın hakları ve nükleer santral konusunda tartışmalı ifadeler kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin Afrikalı kızlara öncelikli burs vereceğini veya aile planlaması konusunda tavsiyede bulunabileceğini belirterek "Kadın başına 6, 7, 8 çocuğun düştüğü aileler gördüğünüzde bunun kadının tercihi olduğundan emin misiniz?" diye konuştu. Macron'un sözleri salonda yüksek sesle eleştirildi.

Yine bir öğrencinin Fransa'nın inşaat halindeki bir nükleer santral ile ilgili ne yapacağı sorusuna "Sanki ben hala sömürgeci bir güçmüşüm gibi konuşuyorsunuz. Burkina'da elektrik anlaşması istemiyorum. Bu sizin devlet başkanınızın işi." yanıtını verdi.

Macron'un bu yanıtı salonda gülüşmelere neden olurken bu sözlerden rahatsız olduğu anlaşılan Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin salondan birkaç dakikalığına ayrılması dikkati çekti. Fransa Cumhurbaşkanının bunun üzerine Kabore'ye "Gitme" diye hitap etmesi ve şaka yollu "Klimayı onaracak" yorumunu yapması tartışmalara neden oldu.

AA

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