Macron: Bu şebekelerle mücadele etmek için operasyonlar düzenlenecek

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen 5. Afrika Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 24 kanalına özel mülakat verdi.

Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle olarak satıldığı iddialarını "insanlık suçu" diye niteleyen Macron, "Bunu kınamamız gerektiği gibi birçok açıdan harekete geçmemiz de lazım. İlki göçmenlerin geçişlerini sağlayan şebekelerle hep birlikte mücadele ederek." dedi.

Macron, birçok Avrupa Birliği ve Afrikalı liderlerle bu gece bir araya geleceklerini ve bu meseleyi ele alacaklarını belirterek, bu şebekelerle mücadele etmek için operasyonlar düzenleneceğini ancak bunun savaş olmadığını söyledi.

Afrika ülkelerindeki demokrasi sorunu hakkında, Paris'ten, Afrikalı liderlere ülkeyi yönetme yöntemleri ve demokrasi derse verme eğilimine son vermek gerektiğini dile getiren Macron, bunun etkili bir yöntem olmadığını vurguladı.

Macron, Fransa'nın Afrika ile ilişkilerine de değinerek "İnsanlar artık bize inanmıyor çünkü Afrika kıtasında, Fransa ve Avrupa Birliği'ne karşı güvensizlik oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu güvensizliğin aslında Fransa'nın Afrika ile yaptığı ekonomik anlaşmaları devam ettirmemekten kaynaklandığını dile getiren Macron, zamanında Afrika konusunda çıkarlarını düşündüklerini ancak geçmişte yapılan hataları da güzellikleri de bildiğini kaydetti.

Mali ve Burkina Faso'da terör tehdidinin halen devam ettiğini ve bu tehdidin, Afrika ülkelerini istikrarsızlaştırdığını belirten Macron, bu bölgelerde Fransız askerlerinin varlığının devam edeceğinin altını çizdi.

Macron, Paris'te terörün finansmanıyla mücadeleyi konu alan zirve düzenleneceğine dikkati çekerek, Katar, Türkiye ve İran'dan terörü finanse edenlerin listesinin istendiğini, kendisinin de bununla ilgili gerektiği zaman bir liste sunabileceğini söyledi.

Kaynak: AA