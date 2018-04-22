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Buradasınız : » » Macron, ABD'nin Suriye'den çekilmesini istemiyor

Macron, ABD'nin Suriye'den çekilmesini istemiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor." dedi.

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Macron, ABDnin Suriyeden çekilmesini istemiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Fox TV'deki programda konuştu.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD birliklerini Suriye'den çekmek istemesini değerlendirdi.

"Çok net olacağım. DEAŞ'a karşı verdiğimiz savaşı bitirdiğimiz gün eğer tamamen ayrılırsak, sahayı İran'a, Esed'e ve onun adamlarına bırakmış oluruz ve o zaman yeni bir savaşa hazırlanacaklar. Bu ise teröristlerin yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak." 

"Bütün ülkeler Suriye'nin yapımında önemli rol oynayacak"

ABD askerlerinin Suriye'den ayrılmasının taraftarı olmayan Macron, buna yeni bir Suriye oluşturmayı gerekçe gösterdi. 

"DEAŞ sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli. DEAŞ sonrası, ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bütün ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye'nin yapımında ve Suriye halkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır."

"Putin'e karşı zayıf olmamalıyız"

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili, "Putin'e karşı zayıf olmamalıyız. Zayıf olduğumuz zaman bunu kullanıyor. Bunu anlarım, oyun bu. Çok güçlü propaganda yapıyor ve her şeye karışıyor." diye konuştu.

Macron, ABD ziyareti çerçevesinde pazartesi günü Trump ile görüşecek.

Trump yönetimi, salı günü Macron'un ziyareti sebebiyle ilk defa resmi devlet töreni düzenleyecek. Macron'un çarşamba günü de Kongrede konuşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Macron, Trump, Putin
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