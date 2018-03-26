Macaristan'ın kapıları mültecilere kapalı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Macaristan Basın Sözcüsü Ernö Simon, Macaristan'daki sığınmacı ve mültecilerin durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Halihazırda Macaristan'da çok az sayıda mülteci ve iltica başvurusunda bulunan kişinin olduğunu belirten Simon, sığınmacıların Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke ve Tompa bölgesindeki iki kampta (transit bölge) bu başvuruları yapabildiğini söyledi.

Simon, Macar yetkililer tarafından haftalık ortalama sadece 7-8 sığınmacının iltica başvurusu yapmasına izin verildiğine ve bunun çok ağır bir kısıtlama olduğuna işaret ederek, Sırbistan'da binlerce sığınmacının mülteci statüsü alarak Macaristan üzerinden Avrupa Birliği (AB) topraklarına girmeyi beklediğini belirtti.

Macaristan'a iltica başvurusu neredeyse imkansız

Bazı günler hiç kimsenin Macaristan'da iltica başvurusuna izin verilmediğini vurgulayan Simon, aslında bu durumun yarı resmi bir karar olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bir kaç ay önce Röszke ve Tompa'daki iki transit bölgede toplamda 400'den fazla kişi vardı ama şimdi bu rakam 200'ün altında. Transit bölgeler bu rakamların çok üstünde kişi ağırlama kapasitesine sahip. Yaklaşık 1,5 ay önce de bu konuda yaptığımız açıklamada da, Macaristan sınırlarını tel örgü ile kapattıktan sonra ülke sınırları içerisinde yakaladıkları kişileri tel örgünün diğer tarafına Sırbistan'a çıkardığını, transit bölgelerde ise neredeyse sığınmacı başvurusu kabul etmediğini ifade ettik. Macaristan attığı adımlarla sığınmacıların iltica başvuru yapma imkanını neredeyse ortadan kaldırdı.''

Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar'ın geçen günlerde yaptığı, sınırda sığınmacı olmadığından dolayı başvuru yapılmadığı şeklindeki iddiasının doğru olmadığını da kaydeden Simon, BMMYK'nın elindeki bilgilere göre, Sırbistan'dan Macaristan'a girmek için iltica başvurusunda bulunmak isteyen binlerce kişinin sıra beklediğini söyledi.

Simon, Macar hükümetinin attığı adımlarla iltica başvurusunu kısıtlamak istediğini, BMMYK'nin bu konuda çok sert bir açıklama yaptığını hatırlatarak, ''Macaristan'ın iltica başvurusunda bulunmak isteyenlere kapısını kapatması bizleri hayretler içinde bırakıyor'' dedi.

"Birkaç aylık bebekler bile gözaltında"

BMMYK yetkililerinin sınırda oluşturulan konteynerleri her gün ziyaret ederek gözaltında tutulan sığınmacılarla görüştüğünü, istisnasız her bir sığınmacının dikenli tel örgüyle çevirili bölgede aylarca gözaltında tutulmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Simon, şöyle konuştu:

''Aslında sığınmacılar Macaristan'da iltica başvurusunda bulundu diye cezalandırılıyor. Ayrıca bizim için en büyük endişe kaynağı, 14-18 yaş arasındaki refakatçisi olmayan çocukların yanı sıra aileleriyle birlikte birkaç aylık bebeklerin bile arasında bulunduğu çocukların gözaltında tutuluyor olması. Transit bölgede doğan çocuklar bile var. Hamile kadınlar hastanede doğum yaptıktan birkaç gün sonra çocuklarıyla birlikte transit bölgeye, dikenli tellerle çevirili metal konteynerlere geri yollandılar. Çocuklar hiçbir zaman ve hiçbir şekilde tel örgünün arkasına konulmamalı ve gözaltına alınmamalı. Bu kabul edilemez.''

Macaristan'da son dönemde artışta olan Müslüman ve sığınmacı karşıtlığını da değerlendiren Simon, ''BMMYK olarak yıllardır göçmenleri, mültecileri ve sığınmacıları teröristlerle aynı kefeye koyan siyasi söyleme karşı birçok defa endişemizi dile getirdik. Bu söylem hiçbir şekilde kabul edilemez. Dinle karıştırılarak mültecilere ve sığınmacılara karşı oluşturulan nefret söylemi Avrupa'da 21'inci yüzyılda kabul edilemez'' dedi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da dikenli tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

Macar hükümetinin sığınmacılar hakkındaki iddiaları

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

Kaynak: AA