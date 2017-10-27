Macaristan'dan Ukrayna'ya NATO vetosu

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ''Macaristan, Ukrayna'nın entegrasyon çabalarını desteklemiyor. Bu yüzden de aralık ayındaki NATO-Ukrayna Komisyonu Zirvesini veto etti." diye konuştu.

Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğin ülkede yaşayan azınlık haklarını ciddi bir şekilde ihlal ettiğini ve söz konusu kanunun geri çekilmesi gerektiğini kaydeden Szijjarto, ''Eğitim kanunu Ukrayna parlamentosunda kabul edildiğinde, bu kanun geri çekilinceye kadar Macaristan'ın tüm diplomatik araçları kullanılacağını ifade etmiştik. Karpatlardaki Macarlar durumlarının düzeldiğini belirtmedikleri sürece bugünküne benzer diplomatik adımlar atılmaya devam edecek.'' dedi.

Bakan Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğe karşı ülkesinin Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan ile ortak hareket edeceğini belirterek "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre ülkedeki Macarlar, ortaöğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Kaynak: AA