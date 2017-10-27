  • 28 EKIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.794
    EURO 4.407
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.168
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Macaristan'dan Ukrayna'ya NATO vetosu

Macaristan'dan Ukrayna'ya NATO vetosu

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin aralık ayındaki NATO-Ukrayna Komisyonu Zirvesini veto ettiğini açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Macaristandan Ukraynaya NATO vetosu

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ''Macaristan, Ukrayna'nın entegrasyon çabalarını desteklemiyor. Bu yüzden de aralık ayındaki NATO-Ukrayna Komisyonu Zirvesini veto etti." diye konuştu.

Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğin ülkede yaşayan azınlık haklarını ciddi bir şekilde ihlal ettiğini ve söz konusu kanunun geri çekilmesi gerektiğini kaydeden Szijjarto, ''Eğitim kanunu Ukrayna parlamentosunda kabul edildiğinde, bu kanun geri çekilinceye kadar Macaristan'ın tüm diplomatik araçları kullanılacağını ifade etmiştik. Karpatlardaki Macarlar durumlarının düzeldiğini belirtmedikleri sürece bugünküne benzer diplomatik adımlar atılmaya devam edecek.'' dedi.

Bakan Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişikliğe karşı ülkesinin Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan ile ortak hareket edeceğini belirterek "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre ülkedeki Macarlar, ortaöğretim ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Macaristan, Ukrayna, nato
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER