Macaristan'dan ABD ve Almanya'ya nota

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, Macaristan yüksek öğretim kurumları hakkında kabul edilen yasayı eleştiren ABD ve Almanya'ya nota verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Macaristan'da faaliyet gösteren tüm eğitim kurumlarının ülkedeki yasalara uyması gerektiği vurgulanarak, ''Bugün kabul edilen yasanın hedefi tamamen bu. Bunu reddeden tüm yaklaşımlar yanlış. Bu yüzden hem ABD hem de Almanya'nın maslahatgüzarları bakanlığa çağrıldı.'' ifadelerine yer verildi.

ABD, CEU'yu savunmaya devam edecek

ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nden Macar Haber Ajansına yapılan açıklamada ise ABD'nin gelecekte de Orta Avrupa Üniversitesinin (CEU) bağımsızlığı ve Macaristan'da sorunsuz bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için yanında duracağı belirtildi.

CEU'nun 26 yıldır ABD-Macaristan ilişkileri için önemli adımlar savunulan bildiride, CEU'yu hedef alan kanunun Macaristan parlamentosunda hızlı bir şekilde kabul edilmesinin ABD'yi hayal kırıklığına uğrattığı ifade edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, konuyla ilgili olarak Avrupa'da her türlü konu hakkında tartışma yaşanabileceğini ama özgürlük, demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları gibi değerlerin tartışma konusu olamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeire, "Şu an Budapeşte'de CEU'ya karşı yapıldığı gibi sivil toplumu ya da bilimi nefessiz bırakmaya yönelik adımlara Avrupa sessiz kalamaz.'' ifadesini kullandı.

Macaristan meclisinde bugün kabul edilen yasa ile Macaristan'da yabancı ülke diploması veren yüksek öğretim kurumlarının faaliyeti zorlaştırılmıştı.

Yeni yasaya göre, Avrupa Birliği üyesi (AB) bir ülkeye bağlı olmayan yabancı üniversitelerin Macaristan'da faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ve Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanması gerekecek.

Muhalefet, hükümetin yasal düzenleme ile Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği, ülkedeki en prestijli üniversitelerden Orta Avrupa Üniversitenin (CEU) çalışmasını imkansız hale getirmeyi amaçladığını iddia ediyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, cuma günü devlet radyosundaki haftalık konuşmasında, "Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre, birçok uluslararası üniversite yasaları ihlal ediyor. Buna Soros'un üniversitesi de dahil. Kim işlerse işlesin sahtekarlık, sahtekarlıktır. Yabancı diploma veren 'Soros üniversitesi', yurt dışında eğitim vermediğini kabul etti. Bu Macar hukukuna ters." demişti.

CEU'nun eğitim faaliyetlerine devam edebilmesi için Macaristan ve ABD hükümetleri arasında anlaşma imzalanması gerektiğine işaret eden Orban, "Soros üniversitesinin geleceği, Amerikan-Macar hükümetleri arasındaki görüşmelere bağlı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Macaristan hükümeti, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının, Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdiklerini ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkarmaları yüzünden Macar hükümeti tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor. AA