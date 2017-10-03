Macaristan'daki 'ölüm kamyoneti' ile ilgili davada iddianame hazır

Macaristan'da savcılık, Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde bir kamyonette 71 sığınmacının hayatını kaybettiği olayla ilgili üç şüpheli hakkında daha iddianame düzenledi.

Bacs-Kiskun Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Burgenland eyaletinde bir kamyonette 71 sığınmacının yaşamını yitirdiği olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle iki Bulgaristan ve bir Afganistan vatandaşı hakkında daha "suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, iddianameye konu olan şüphelilerden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşının 2015'te Mayıs-Ağustos arasında düzenli olarak sığınmacıları Sırbistan'dan Macaristan'a daha sonra ise Almanya ve Avusturya'ya taşıdığı ve yasa dışı insan ticaretinden yaklaşık 300 bin avro kazandığı bilgisi yer aldı.

Bu zanlıya yönelik uluslararası arama kararı çıkarıldığı aktarılan savcılık açıklamasında ayrıca söz konusu zanlılardan bir Bulgaristan vatandaşının gözaltında olduğu diğerinin ise arandığı kaydedildi.

Olayın geçmişi

Avusturya'nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015'te, otobanda terk edilmiş bir kamyonetin içinde 71 sığınmacının cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili Avusturya'da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti.

Macaristan'da 21 Haziran 2017'de başlayan yargılanma sürecinde savcılık olaya ilişkin 11 kişi hakkında "cinayet ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak" suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun 15 metrekareden daha küçük bir alana sahip, havalandırması ve penceresi olmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen kamyonete bindirildiği ve sığınmacıları Avusturya'ya doğru taşıyan kamyonet hareket ettikten 30-40 dakika sonra sığınmacıların havasızlık dolayısıyla bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin örgüt liderinden aldığı talimat üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı da vurgulanmıştı.