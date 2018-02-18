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Buradasınız : » » Macaristan'da OHAL uzatıldı

Macaristan'da OHAL uzatıldı

Macaristan Hükümeti, ülkede iki yıl önce sığınmacı krizi dolayısıyla ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) yeniden uzatma kararı aldı.

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Macaristanda OHAL uzatıldı

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, hükümet, ilk kez 9 Mart 2016'da sığınmacı krizi nedeniyle ilan ettiği OHAL'i 7 Eylül'e kadar uzatmayı kararlaştırdı.

Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, konuyla ilgili kamu televizyonu M1 kanalına yaptığı açıklamada, Macaristan sınırında sükunetin hakim olduğu ve OHAL'e gerek bulunmadığı şeklindeki açıklamalara katılmadığını söyledi.

Bakondi, ''Macaristan-Sırbistan sınır bölgesinde bin 800 kişi durduruldu ve tel örgünün diğer tarafında yollandı.'' dedi.

Macaristan Polis Merkezinin paylaştığı bilgiye göre ise ülkede Şubat başından bu yana 12 sığınmacı yakalandı.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların ise tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları, Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: ohal, Macaristan
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