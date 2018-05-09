  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Macaristan'da hükümet karşıtı gösteri

Macaristan'da hükümet karşıtı gösteri

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteride hükümete, "nefret söylemine son verilmesi ve demokrasinin güçlendirilmesi" çağrısı yapıldı.

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Macaristanda hükümet karşıtı gösteri

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Macar hükümetine, nefret söylemine son vererek demokrasiyi güçlendirmesi çağrısında bulunuldu.

Ülkede geçen ay genel seçim yapılmıştı. Seçim kampanyaları süresince İslam ve sığınmacılar karşıtı söylemler öne çıkmıştı.

Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürmüştü.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, genel seçimin "yabancı düşmanı söylemler ve korku havası içinde geçtiğini" belirtmişti.

Kaynak: TRT Haber

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