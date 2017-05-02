  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.55
    EURO 3.876
  • BIST 95212.15
    ALTIN 143.356
Buradasınız : » » Macaristan'da Avrupa Birliği eylemi

Macaristan'da Avrupa Birliği eylemi

Macaristan'ın Rusya yerine AB ile bağlarını kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Macaristanda Avrupa Birliği eylemi

Macaristan'ın Rusya yerine Avrupa Birliği (AB) ile bağlarını kuvvetlendirmesini talep eden Momentum Partisinin düzenlediği eyleme binlerce kişi katıldı.

Başkenti Budapeşte'nin simge meydanlarından Hösök Tere'de düzenlenen eylemde konuşan Momentum Partisi Genel Başkanı Andras Fekete Györ, Macar hükümetinin Rusya yanlısı bir dış politika izlediğini öne sürdü.

Györ, ''Viktor Orban, ulusu, zengin Avrupa yerine geri kalmış Moskova'ya doğru yönlendiriyor. Momentum ülkedeki gençlerle buna izin vermeyecek.'' şeklinde konuştu.

Macaristan hükümetinin, "Brüksel durdurulmalı" sloganıyla kampanya başlatmasına da tepki gösteren Györ, ''Biz Brüksel'i durdurmayacağız, bilakis yetişmeye çalışacağız.'' dedi.

Parti Genel Başkan Yardımcısı Tamas Soproni ise Rusya'nın Macaristan'ın özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Rusya propagandasıyla Macarların arasında nefreti yayıyorlar.'' iddiasında bulundu.

AB ve Macaristan bayrakları taşıyan göstericiler, ''Ruslar evlerine'', ''Sömürge olmayacağız'', ''Vazgeçmeyeceğiz'' şeklinde sloganlar attı.

Eylemcilerin geçiş güzergahındaki Rusya Büyükelçiliği önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı. AA

Etiketler: Macaristan, rusya, Avrupa Birliği eylemi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER