Macaristan, sığınmacılara tutumunu sertleştiriyor

Türkiye milyonlarca göçmene ev sahipliği yaparken Avrupa ülkeleri bir avuç göçmeni nereye yerleştireceklerini tartışıyor.

Göçmen karşıtlığını her geçen gün arttıran Macaristan, Bulgaristan'ın göç konusundaki teklifine de karşı çıktı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Bulgaristan'ın sunduğu göç teklifinin, göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine zorunlu kota usulü dağıtılmasını öngördüğünü söyledi.

Szijjarto, bunun Avrupa için tehdit anlamına geldiğini savundu.

Szijjarto ayrıca, Yunanistan'da sığınmacı durumunun ağırlaşmaya başladığını, bu yüzden Macaristan'ın tüm gücüyle Güney sınırlarını koruyacağından bahsetti.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler için Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA