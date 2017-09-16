Macaristan Başbakanı Orban'dan göçmen karşıtı açıklama

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, göçmen ülkelerin ideolojisinin liberalizm, göçmen olmayan ülkelerin ideolojisinin ise ulusal egemenlik ve Hristiyan öğretisi olduğunu belirtti.

Orta Avrupalıların, Batı Avrupa'nın liberalizmini almasının "manevi açıdan intihar" anlamına geldiğini ifade eden Orban, "Biz de kısa bir sürede, göçmen ülkesine ve karışık kültüre sahip bir ülkeye dönüşürüz, burada da terörizm olur, sınır koruması olmaz. Demografik yapı ise aileleri desteklemek yerine nüfus ithalatı ile çözülmeye çalışılır." ifadelerini kullandı.

Macar hükümetinin, Hristiyan Macaristan'ın geleceğini korumak için hazır olduğunu ve Macaristan'ın göçmen ülkesine dönüşmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Orban, ''Göçmen ülkesine dönüşme programı, bugün halk dilinde 'Soros planı' olarak isimlendiriliyor. Bu planda, göçmen ülkesi olmayan Orta Avrupa ülkelerini, göçmen ülkelere çevirmek için neler yapılması gerektiği açık bir şekilde yazılı. Bizim göçmen ülkesi olmayacağımızı Brüksel'deki herkesin bilmesi gerekli.'' diye konuştu.

Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçluyor.

Başbakan Orban, Soros için şu ifadeleri kullanmıştı: "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." AA