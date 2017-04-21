  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.643
    EURO 3.899
  • BIST 92469.51
    ALTIN 150.251
Buradasınız : » » Maç izlerken elektrik akımına kapılan 30 kişi hayatını kaybetti

Maç izlerken elektrik akımına kapılan 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Cross River eyaletinde maç izlerken elektrik akımına kapılan 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Maç izlerken elektrik akımına kapılan 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Cross River eyaletinde maç izlerken elektrik akımına kapılan 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis Sözcüsü Irene Ugbo, "Ülkenin güneydoğu eyaletlerinden Cross River'da yüksek gerilim hattının altına inşa edilen bir mekanda Avrupa futbol ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek için toplananların üzerine elektrik telleri düştü. Akıma kapılarak yaşamını yitirenler ve yaralılar var." dedi.

Nijerya haber ajansı da olayda 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, kalabalığın, Manchester United - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasını televizyondan izlemek için toplandığını belirtti.  

Etiketler: nijerya, elektrik akımı, maç, yüksek gerilim hattı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER