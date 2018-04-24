Maarif Vakfı'nın yurt dışındaki okul sayısı 108 oldu

Türkiye Maarif Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, vakfın stratejik planı doğrultusundaki öncelikler çerçevesinde, ilgili bakanlık ve diğer devlet kurumlarıyla istişare halinde dünya genelinde 83 ülkeyle resmi temas sağlandı, 39 ülkeye direktör atandı.

Vakıf, Gine, Somali, Sudan, Kongo Halk Cumhuriyeti, Mali, Moritanya, Nijer, Tunus, Senegal, Çad'da FETÖ/PDY iltisaklı toplam 8 bin 506 öğrencinin eğitim aldığı 76 okulu devraldı.

Stratejik olarak öncelik arz eden bölgelerde alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 11 ülkede de 32 yeni okul açıldı. Gambiya, Sierra Leone, Cibuti, Sao Tome ve Principe, ABD, Kosova, Afganistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Tanzanya ve Makedonya'daki okullarda bin 127 öğrenci eğitime başladı.

Son açılanlarla Maarif Vakfı'na bağlı toplam 108 okulda eğitim gören toplam öğrenci sayısı 9 bin 633'e ulaştı.

Bunlarla birlikte toplamda 25 ülkede gerek FETÖ/PDY iltisaklı okullarının devralınması gerekse yeni okulların açılması için protokoller imzalandı.

Vakfın temsilcisi bulunan ülkeler

Vakfın ABD, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Burundi, Çad, Cibuti, Etiyopya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gine, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kongo Halk Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Irak, Madagaskar, Makedonya, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Romanya, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tunus ve Ürdün'de temsilcisi görev yapıyor.

Öğrenci sayısı 20 bine yaklaşacak

Afganistan'da FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen yaklaşık 40 okulda 8 bin dolayında öğrenci eğitim alıyor. Bu okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi için imzalar atıldı. Afganistan'da devir süreci devam eden ve 8 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığı okulların eklenmesiyle vakıf bünyesindeki kurumlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 20 bine yaklaşacak.

Kaynak: AA