Maarif Vakfı, Irak'ta ilk eğitim faaliyetine başladı

Türkiye Maarif Vakfı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yer alan Erbil kentindeki, İhsan Doğramacı Erbil Koleji’ni devralarak eğitim faaliyetlerine başladı.

Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, Türkiye Maarif Vakfi olarak Erbil'de açtıkları ilk okulun anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim verebildiğini ve bin 500 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Şimşek, ağustos ayında eğitim hayatına başlayacak okulun tüm altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için öğrenci kayıtlarına başladıklarını kaydetti.

Irak genelinde ilk defa Erbil'de Maarif okulu açtıklarını ve yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Şimşek, "Şu anda 278 öğrencimiz var. Öğrenci kayıtlarına başladık. Hem Türk vatandaşları hem de Irak vatandaşlarının yoğun talebi var." dedi.

Şimşek, vakfın Türkiye’nin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini yürüten bir kuruluş olduğunu hatırlatarak, buradan mezun olan öğrencilerinin Irak'ta diploma denkliği noktasında herhangi bir problem yaşamayacağını, okulun yerel makamlarca ruhsatlandırma işlemlerinin de tamamlandığını söyledi.

Maarif Vakfı bünyesinde yer alan Erbil'deki okulda eğitim gören öğrencilerin, Türkiye'de de rahat öğrenim görmelerinin önünün açılacağına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Okullarımızda Arap, Türkmen, Kürt, Türk ve başka millet, etnik köken ve farklı dinlere mensup öğrenciler bulunuyor. Bu şekilde dünya vatandaşlığı tanımını fiili olarak okulumuzda öğrencilerimiz arasında yaşamaya gayret ediyoruz."

Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışındaki 100'den fazla okulda sayıları 10 bini geçen öğrenci ile eğitim öğretim faaliyeti yürütüyor.

Kaynak: AA