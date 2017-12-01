Maarif Vakfı Bosna Hersek'te okul açıyor

Türkiye Maarif Vakfı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da okul açmak için Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı.

Sözleşmeye göre Saraybosna'daki Eski Yetimler Kampüsü kiralanarak okul olarak kullanılacak.

İmza töreni Bosna Hersek İslam Birliğinin merkez binasında gerçekleşti.

Törene Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve diğer yetkililer katıldı.

"FETÖ, Türkiye için değil, Balkanlar ve Bosna Hersek için de büyük tehlike"

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, törende yaptığı konuşmada Fetullahçı Terör Örgütü'nün eğitimdeki etkisinin ortadan kaldırılmasına dikkat çekti.

"15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra eğitimin ne kadar önemli olduğunu, eğitimin doğru ellerde bulunması gerektiğini, tanınan ve bilinen yerlerde bu eğitimin gerçekleştirilmesinin ne kadar önem arz ettiğini Fetullahçı Terör Örgütü'nün sadece Türkiye için değil, Balkanlar ve Bosna Hersek için de büyük tehlike olduğunu her zaman vurguladık" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de ülke kalkınmasında yetişmiş insan gücünün önemini vurguladı.

"Genç Bosna Hersek'in de bizim gibi zenginleşmesi ve kalkınması için ihtiyaç duyduğu şey nitelikli yetişmiş insan gücüdür. Biz bunun için buradayız."

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitimin verilecek okulda, derslerin 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlaması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber