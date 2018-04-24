Maarif Vakfı Afganistan'da eğitim hamlesi başlatıyor

Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörü Mucip Uludağ, Afganistan'da devraldıkları FETÖ okullarının kalitesini artıracaklarını, yapacakları yeni değişimlerle Afganistan'da örnek okul olacaklarını söyledi.

Afganistan'da 2016'dan bu yana faaliyet gösterdiklerini ifade eden Uludağ, Afgan makamlarıyla yürüttükleri 16 ay süren müzakerelerin ardından Afganistan'da FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesinin kararlaştırıldığını anımsattı.

Söz konusu anlaşmanın iki ülke arasındaki en büyük eğitim anlaşması olduğunu dile getiren Uludağ, bunun, Afganistan ve Afgan halkına birçok avantaj sağlayacağının altını çizdi.

Yapılan anlaşma gereği Afganistan'da devralınan okulların sayısı iki katına çıkarılacak, kırsal kesimden gelecek öğrenciler için yurtların kapasitelerini de yüzde 60 arttırılacak. Okullarda öğrencilerden alınan ücretlerde yüzde 20 indirim yapılacak.

Uludağ, ''Daha önce bu okullardan elit kesim faydalanıyordu. Biz artık ülkede bir yenilik ortaya koyarak başarılı yetim, şehit ve fakir çocuklarına ücretsiz eğitim vereceğiz.'' dedi.

Daha önce bu okullardan mezun olan öğrencilerin diplomalarının Türkiye'nin de üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından tanınmadığını hatırlatan Uludağ, anlaşma uyarınca artık öğrencilerin Türkiye'de eğitim alma imkanı bulacağını söyledi. Uludağ, okullarından mezun olan öğrencilere Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla dünyanın her yerinde istihdam imkanı sağlanacağını belirtti.

Meslek liseleri açılacak

Afganistan ile Türkiye arasında yapılan eğitim anlaşması çerçevesinde yeni meslek liseleri de açılacak. Böylece reel sektörde ciddi anlamda kalifiye eleman ihtiyacı sıkıntısı yaşayan ülkenin derdine derman olacak.

Sağlık hizmetlerinde de sıkıntılar yaşayan ülkede yeni sağlık meslek liseleri açılması planlanıyor.

Okul öncesi eğitim seviyelerinin çok düşük olduğu Afganistan'da okul öncesi eğitime öncelik verilecek.

Afganistan'da eğitim alanında her türlü yeniliği sağlamak için Türkiye Maarif Vakfı olarak çok kaliteli ve tecrübeli hocalarla eğitime hazır olduklarını bildiren Uludağ, "Afganistan'ın aydınlık yarınlarını inşa etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

''Okulları dünya standartlarına çıkaracağız''

Afganistan'daki mevcut okulların dünya standartlarının çok altında olduğunu ifade eden Uludağ, ''Bu okulları dünya standartlarına çıkarmak ve modernize etmek için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının desteğiyle 30 milyon dolarlık kaynak aktarılacak. Böylece okulların fiziki şartları, kalitesi ve kapasiteleri arttırılacak.'' dedi.

Uludağ, uzun hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bu dönemde öğretmenleri Afganistan'a uyum sağlamak ve buradaki eğitim sistemine entegre etmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'den gelen öğretmenlerin bilgi, birikim ve tecrübelerinin en üst seviyede olduğunu anlatan Uludağ, öğretmenlerin kamu tecrübesi ve özel sektör tecrübesi olduğunu ve onlarla Türkiye'nin 2 bin yıllık eğitim tecrübesini Afganistan'a aktarmayı düşündüklerini söyledi.

Okuma yazma seferberliğine destek

Uludağ, sözlerini şöyle tamamladı:

''Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin Türkiye'de başlatmış olduğu 'Okuma yazma' seferberliğine dünyanın her yerinden destek yağıyor. Bizler de Maarif Vakfı olarak Afganistan'da bu projenin takipçisi olacağız ve burada da uygulamayı planlıyoruz.''

Kaynak: AA