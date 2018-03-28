Lüksemburg, Moskova Büyükelçisi'ni istişareye çağırdı

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklama yaparak, Lüksemburg Hükümeti'nin ortak güvenlik sınamalarına karşı İngiltere'yle dayanışma içinde olduğunu, bu çerçevede Rusya'nın büyük ihtimalle saldırıdan sorumlu olduğunu kabul ettiğini bildirdi.

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Jean Asselborn'un istişareler için Lüksemburg'un Moskova'daki büyükelçisini geri çağırdığı duyuruldu.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında Rusya olduğuna kesin gözüyle bakan bazı NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rus diplomatları sınır dışı ederek Moskova yönetimine tepki göstermeye devam ediyor.

Bu konuda çekinceli davranan Lüksemburg, ülkedeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesi durumunda mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Rusya'nın da cevap vereceğini, bu durumda Rusya'daki Lüksemburg büyükelçiliğinin kapanacağını ve diyalog yolunun zarar göreceğini savunuyor.

Tepkiye diğer ülkeler de katıldı

İlk etapta diğer ülkelerle birlikte tepki vermeyen Belçika da "AB ve NATO kurumlarına ev sahipliği" yaptığı için tarafsız bir tutum sergilemesi gerektiğini savunmuştu. Belçika hükümeti, İngiltere'yle dayanışma içinde olduğunu göstermek için dün bir Rus diplomatı sınır dışı etti.

İrlanda da dün tepki veren ülkeler arasında yer alarak, bir Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı. Aynı şekilde Batı yanlısı tutumuyla tanınan Moldova hükümeti de 3 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Böylelikle AB üyeleri arasında tepki vermeyen ülkeler Avusturya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Malta, Portekiz, Slovakya ve Slovenya kaldı.

Ayrıca dün NATO da, bünyesindeki 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini, beklemede olan 3 akreditasyonu da reddedeceğini açıkladı.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA