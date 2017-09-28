Lüksemburg mahkemesinden PKK'ya ret

Lüksemburg mahkemesi, terör örgütü PKK'ya ait Roj NV şirketine ait 10 milyon doların dondurulması kararına yapılan itirazı reddetti.

Belçika'da faaliyet yürüten PKK'nın televizyon kanallarının bağlı olduğu Roj NV şirketi, Türkiye'nin talebi üzerine Lüksemburg'da dondurulan parasının serbest bırakılması için dava açtı.

Şirketin ortağı ya da yöneticileri olan Rıza Erdoğan, Haydar Ağbaba ve Haluk Sayan'ın avukatları, "Türkiye'de değişen şartlar" ve "Bir Belçika mahkemesinin PKK'yı terör örgütü olarak görmemesi kararını" öne sürerek 2009 yılında dondurulan 10 milyon doların iade edilmesini istedi.

Ancak savcı, Rıza Erdoğan, Haydar Ağbaba'nın terör örgütü PKK üyeliği nedeniyle Türkiye'de 10 yıl hapis cezası aldığı, Avustralya'da Savunma Bakanlığında çalışırken Kandil'e giderek PKK'ya katılan Haluk Sayan hakkında da soruşturma yürütüldüğüne dikkati çekti.

Savcı, söz konusu kişiler hakkında Türkiye'deki yasal gelişmelerin alınan kararın yerinde olduğunu gösterdiğini ifade ederek paranın dondurulmasına devam edilmesini istedi.

Mahkeme de PKK şirketinin iddialarının temelsiz olduğunu belirterek başvuruyu reddetti.