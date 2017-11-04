Lübnan'daki sürpriz istifa tartışma yarattı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifası, Suudi Arabistan ile İran yönetimleri arasında karşılıklı atışmalara neden oldu.

Suudi Arabistan Körfez-Arap İşleri Devlet Bakanı Samir es-Sebhan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İhanet ve düşmanlığın ellerinin kesilmesi gerek." ifadesini kullandı.

Buna karşılık İran Dışişleri Bakanı Müsteşarı Hüseyin Şeyhulislam, istifanın arkasında ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bulunduğunu, Lübnan ve bölgedeki tansiyonu yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

İran'ın Mehr haber ajansının açıklamalarını aktardığı Şeyhulislam, "İstifa, Hizbullah'la yüzleşmek için alınmış açık bir Suudi Arabistan kararıdır. Lübnan halkının onuruna saygı duyuyorsa ve onu korumak istiyorsa Hariri'nin istifasını Lübnan'dan yapmasını temenni ediyoruz, başka bir ülkeden değil." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin istifasına ilişkin, "Lübnan Başbakanı (Saad) el-Hariri'nin istifası ve dikkati çektiği noktalar, uluslararası camiaya Suriye'yi ikinci bir Lübnan'a çevirmeye çalışan İran'ın saldırılarına karşı gerekli önlemleri alması için bir çağrı niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da "İran, dünya için bir tehdit. Hariri bugün istifasıyla bunu ispat etti." görüşünü paylaştı.

Hariri, kurduğu hükümetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden bugün istifa ettiğini açıklamıştı. Konuşmasında "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını" söylemişti.

Kaynak: AA