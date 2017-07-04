Lübnan'daki sığınmacı kampında 48 saat içinde ikinci yangın

Lübnan'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kampta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 çocuğun öldüğü 6 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde Suriyeli mültecilerin yaşadığı kampta pazar günü meydana gelen yangının ardından bu sabah erken saatlerde Deyr Zenun bölgesindeki Tel Sarhun Mülteci Kampı'nda da yangın çıktı.

Kamptaki 185 çadırın 22'si tamamen yandı

Olayda 1 çocuğun öldüğü 6 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi. Lübnan medyasında yer alan haberlerde, kamptaki 185 çadırın 22'sinin tamamen yandığı ifade edildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin yönlendirildiği, kamptaki 700 civarında sığınmacının tahliye edildiği kaydedildi.

Aynı bölgenin yakınlarındaki Kab İlyas Mülteci Kampı'nda pazar günü meydana gelen yangında da resmi rakamlara göre 1 çocuk ölmüş çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ancak yerel kaynaklar ölü sayısının 4 olduğunu ifade etmişti.