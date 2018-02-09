Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışma: 1 ölü

Lübnan'ın güneyindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nda akşam saatlerinde başlayan çatışmada 1 Filistinli öldü, 1 Filistinli yaralandı.

Ağır silahların kullanıldığı ve hala devam eden çatışmalar nedeniyle Filistinli mültecilerin bir kısmının aileleriyle birlikte kampın dışına çıktı.

Atılan roketatarların bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu, kampın giriş ve çıkışları kapatıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde "Fetih hareketinden bir yetkiliyi hedef alan suikast girişimi sonrası kampta çatışma çıktığı" iddia edildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de kamptan çatışma seslerinin geldiği ve siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

Lübnan'daki Filistinli mültecilere ait 12 kampta Birleşmiş Milletler verilerine göre yarım milyon civarında kişi yaşıyor.

Kampların güvenliği, Filistinli gruplar tarafından sağlanıyor. Ülkedeki en büyük kamp olan Ayn el-Hilve, zaman zaman Filistinli gruplar arasındaki silahlı çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA