  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.765
    EURO 4.691
  • BIST 117417.94
    ALTIN 161.883
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Lübnan'da terör operasyonu: 1'i asker 2 ölü

Lübnan'da terör operasyonu: 1'i asker 2 ölü

Lübnan ordusunun Trablus şehrinde düzenlediği terör operasyonunda, biri asker 2 kişi öldü, bazı askerler yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Lübnanda terör operasyonu: 1i asker 2 ölü

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Trablus şehrinde dün gece düzenenlenen terör operasyonunda çıkan çatışmada, bir askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, terör suçundan dolayı aranan Abdullah isimli şahsın, evine yapılan baskın sırasında karşılık verdiği, yaklaşık 3 saat süren ve el bombalarının da kullanıldığı çatışmada söz konusu kişinin ölü ele geçirildiği ifade edildi.

Çatışmanın sona ermesinin ardından evde yapılan aramada silahların ve askeri mühimmatın bulunduğu, öldürülen terör zanlısının kardeşinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Lübnan ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği terör operasyonlarında, Suriye'deki savaşa katılıp Lübnan'a dönmüş veya Suriye'deki silahlı gruplarla irtibatı olan kişileri gözaltına alıyor.

AA

Etiketler: terör operasyonu, lübnan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER