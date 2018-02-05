Lübnan'da terör operasyonu: 1'i asker 2 ölü

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Trablus şehrinde dün gece düzenenlenen terör operasyonunda çıkan çatışmada, bir askerin öldüğü, bazı askerlerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, terör suçundan dolayı aranan Abdullah isimli şahsın, evine yapılan baskın sırasında karşılık verdiği, yaklaşık 3 saat süren ve el bombalarının da kullanıldığı çatışmada söz konusu kişinin ölü ele geçirildiği ifade edildi.

Çatışmanın sona ermesinin ardından evde yapılan aramada silahların ve askeri mühimmatın bulunduğu, öldürülen terör zanlısının kardeşinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Lübnan ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği terör operasyonlarında, Suriye'deki savaşa katılıp Lübnan'a dönmüş veya Suriye'deki silahlı gruplarla irtibatı olan kişileri gözaltına alıyor.

AA