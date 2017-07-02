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Buradasınız : » » Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kampında yangın

Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kampında yangın

Bekaa Vadisi'nde Suriyeli mültecilerin yoğun şekilde yaşadığı kampta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

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Lübnanda Suriyeli mültecilerin kampında yangın

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde Suriyeli mültecilerin yoğun şekilde yaşadığı bir kampta çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beka Vadisi'ndeki Kab İlyas Mülteci Kampı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 mülteci öldü, çok sayıda mülteci yaralandı. Yaklaşık 200 çadırın bulunduğu mülteci kampında çıkan yangından etkilenenler arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer yaralı sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Bir çok kişinin dumandan etkilendiği ve boğulma vakalarının yaşandığı belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan makamlarına göre ülkedeki Suriyeli mülteci sayısı bir buçuk milyon civarında. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) bu rakamın 1 milyon civarında olduğunu ifade ediyor.

BM rakamlarına göre Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin yaklaşık yüzde 34'ü ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan irili ufaklı kamplarda yaşıyor. İnsani koşulların zor olduğu ve standartların altında bulunan kamplarda, kullanılan mazotlu sobalar ve ocaklar nedeniyle sık sık yangın çıkıyor.

Etiketler: lübnan, bekaa vadisi, Suriyeli mülteciler, mülteci kampı, yangın
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