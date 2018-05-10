Lübnan'da Meclis Başkanı Berri, Başbakan Hariri'yi yeniden aday gösterdi

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma çalışmaları sürüyor.

Lübnan merkezli MTV Televizyonu'na konuşan Meclis Başkanı Nebih Berri, Maliye Bakanlığı'yla ilgili tutumuna rağmen Başbakanlık makamı için adayının mevcut Başbakan Saad Hariri olduğunu söyledi.

Emel Hareketi'nin de Başkanı olan Berri, hükümetin kurulmasının mevcut sorunlar nedeniyle gecikebileceğini söyledi ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Maliye Bakanlığı'nın Şiilere ve Emel Hareketi mensubu bakan Ali Hasan Halil'e verilmesinde ısrarcı olduğunu belirten Berri, meclis başkanının seçimi için tarihin henüz netleşmediğini, herkesin aday olmaya hakkı olduğunu, aynı oturumda meclis başkan yardımcısının da seçileceğini sözlerine ekledi.

Başbakan Hariri daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan iç savaşına son veren Taif Anlaşması'nın, Şiilere, Berri'nin talep ettiği Maliye Bakanlığı'nı alma hakkını vermediğini ifade etmişti.

Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Emel Hareketi 17, Hariri'nin liderliğini yaptığı Müstakbel Hareketi ise 21 sandalye kazanmıştı.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Kaynak: AA