Lübnan'da 'keyfi gözaltılar' protesto edildi

Lübnan Beyrut'ta Samir Kassir Meydanı'nda toplanan göstericiler, siyasilere yönelik eleştirileri nedeniyle bazı basın mensupları ve aktivistlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride eylemciler, "keyfi gözaltılar, özgürlüklerin kısıtlanması ve baskılara" tepki için bir araya geldiklerini belirterek, ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlanmasını protesto ettiklerini söyledi.

Lübnanlı gazeteci Mişel Ebi Raşid, "Burada toplanan herkes özgürlüklerin baskı altına alınmasına karşı. Hükümet, biz vatandaşlara hakkımızı vermiyor. Bizim de kimsenin onuruna dokunmadan ifade özgürlüğümüzün ve taleplerimizin peşinden gitmeye hakkımız var" dedi.

"Nehar Gazetesi" çalışanı gazeteci Neda Eyub da basın mensuplarının, yapılan ihlalleri ortaya çıkarma ve duyurma hakkı olduğunu belirtti.

Eyub, sıradan birileri değil yolsuzluğa bulaştıkları belgelerle ispat edilmiş kişiler hakkında konuştuklarını belirterek, gazeteci olarak buna hakları olduğunu söyledi.

Bakan'dan destek geldi

Öte yandan Lübnan Enformasyon Bakanı Melhem Reyaşi, özgür ifadeye desteğini açıkladı.

"Güvenlik güçlerinin takibat ve keyfi gözaltılarını engelleyebilecek bir yetkiye sahip değilim" diyen Reyaşi, sadece olayları uzaktan takip etmek, bu konudaki görüşünü belirtmek ve kınamakla yetinmek durumunda olduğunu söyledi.

Lübnan'da son zamanlarda basın mensupları ve aktivistler sık sık resmi kurumlarda yolsuzluk iddiaları nedeniyle siyasetçilere eleştiriler yöneltiyor.

Son bir ayda sosyal paylaşım sitelerinde eleştirilerde bulunan aralarında basın mensubu ve aktivistlerin de olduğu 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA