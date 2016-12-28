Lübnan'da Hariri hükümeti güvenoyu aldı

Lübnan'da Başbakan Saad Hariri tarafından kurulan ulusal uzlaşı hükümeti meclisten güvenoyu aldı.

Meclisteki güven oylamasında 87 milletvekilinin Hariri hükümeti lehine, 4 vekilin ise karşı oy kullandığı ifade edildi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Başbakan Hariri oylamadan sonra yaptığı konuşmada hükümetin "rekor sürede kurulduğunu" belirterek, "siyasi gruplar arasındaki işbirliğine yönelik inancın ve fikir birliğinin sağlanmasıyla bu adımın atıldığını" söyledi.

Lübnan'da iki buçuk yıllık krizden sonra 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçilen Mişel Avn, ülkeyi Mayıs 2017'de yapılması planlanan genel seçimlere götürecek yeni hükümeti kurma görevini Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'ye vermişti.

Hariri, siyasi gruplar arasında yaklaşık bir buçuk ay süren pazarlıklardan sonra 18 Aralık'ta ulusal uzlaşı hükümetini kurmuştu.

Hükümette kendi isteğiyle bulunmak istemeyen Ketaib Partisi dışında mecliste yer alan tüm gruplar temsil ediliyor. AA