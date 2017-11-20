Lübnan'da Hariri bilmecesi çözülüyor

Suudi Arabistan'da istifasını açıklayarak uluslararası çevreleri şok eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Hariri'nin istifasıyla ilgili düğümün Çarşamba günü Beyrut'ta çözülmesi bekleniyor.

Halen Paris'teki evinde bulunan Hariri, önce Mısır'a geçerek Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile görüşecek. Ardından Kuveyt'te temaslarda bulunacak.

Hariri, Çarşamba günü ülkesinin bağımsızlık kutlamaları sırasında da Beyrut'ta olmayı planlıyor. Lübnan Başbakanı'nın ilk işinin, Cumhurbaşkanı Avn'a istifa mektubunu iletmek olacağı konuşuluyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Hizbullah, Riyad'ı Hariri'yi gözaltında tutmak ve istifaya zorlamakla suçlamıştı. 2 küçük oğlu halen Riyad'da bulunan Hariri ise, bu suçlamayı yalanlamıştı.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Avn, Suudi Arabistan'ı, Hariri'yi ve ailesini gözaltında tutmakla suçlamış ve Beyrut'a dönmedikçe Hariri'nin istifasını kabul etmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber

