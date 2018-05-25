Lübnan'da Hariri başbakanlık koltuğunu koruyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 128 milletvekiliyle yaptığı görüşme sonrası yeni kabineyi kurmak üzere mevcut Başbakan Hariri’yi görevlendirdi.

Mecliste yapılan oylamada 111 milletvekili Hariri'ye onay verdi.

13'ü Hizbullah’ın parlamentodaki siyasi kanadı “Direnişe Vefa Bloğu"ndan 17 vekil ise ret ve çekimser oy kullandı.

Riyad ziyaretinde istifasını açıkladı

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini söyledi.

İstifa konuşmasında, Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığından bahseden Hariri, kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını sözlerine ekledi.

Hariri'ye Lübnan'a dön çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından şunları söyledi:

"Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir."

İstifasını erteledi

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine döndü ve istifasını erteledi.

"İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim."

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasında ilişkiler gerildi.

Kaynak: AA