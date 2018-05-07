Lübnan'da 9 yıldan bu yana ilk kez parlamento seçimi yapıldı

Lübnan'da 128 milletvekilinin seçilmesi için 15 seçim bölgesinde kurulan merkezlerde oy verme işlemi sona erdi, ve sayım işlemine başlandı.

Parlamentodaki 128 sandalye için, 86'sı kadın 586 aday yarıştı. Seçimde, Başbakan Saad Hariri öncülüğündeki Batı destekli koalisyon ile İran destekli Hizbullah'ın çekiştiği söyleniyor.

Lübnan’da 1943'teki Milli Mutabakat'a göre; cumhurbaşkanının Hristiyan Maruni, başbakanın Sünni, meclis başkanının ise Şii olması gerekiyor.

Birçok din ve mezhebi barındıran Lübnan'da, son yapılan genel seçimden sonra patlak veren Suriye iç savaşı, ülkeyi siyasi krizlere ve ihtilaflara sürükledi. Ülkede 9 yıldan bu yana ilk kez parlamento seçimi yapıldı.

Göreve gelecek yeni hükümetin, dar boğaza giren ülke ekonomisini de istikrara kavuşturması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber