Lübnan, Ürdün ve Cezayir'den Suriye operasyonuna tepki

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonun yankıları sürüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Beşşar Esed rejimine yönelik operasyonuyla ilgili Suriye'de yaşananların ülkedeki siyasi krize çözüm bulmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avn, "Suriye'de bu sabah saatlerinde yaşananlar, ülkedeki siyasi krize çözüm bulmaya katkı sağlamaz. Herhangi bir Arap ülkesinin dıştan gelen bir saldırıyla hedef alınmasını reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Avn, Suriye'nin dış müdahalelerle daha karmaşık bir hale geldiğini, ülkedeki krizin azaltılması ve çözüme kavuşturulması için de diyaloğun gerekli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Ürdün, Suriye topraklarının ve halkın birliğinin muhafaza edilmesinin tek yolunun siyasi çözüm olduğunu belirterek krizinin siyasi yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

"Suriye'de krizin tek çıkış yolu, siyasi çözümdür."

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD öncülüğündeki operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de krizin tek çıkış yolu, ülkenin istikrarını, toprak bütünlüğünü ve halkın güvenliğini garanti altına alacak siyasi çözümdür." ifadesini kullandı.

Siyasi çözümün kardeş halkın birliğini muhafaza edeceğini, Suriye'ye güvenliği ve istikrarı yeniden getireceğini dile getiren Mumeni, şiddetin devam etmesinin ise daha fazla şiddete, çatışmaya, yıkıma ve insanların yerinden olmasına neden olacağını aktardı.

Cezayir saldırıyı esefle karşıladı

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, başkent Cezayir'de yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'deki Esed rejimine yönelik yapılan operasyonu esefle karşıladığını söyledi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Kuveyt, yasaklanan kimyasal silahların kullanımı neticesinde olan son askeri operasyonlar gibi Suriye'deki tehlikeli gelişmeleri dikkatle ve endişe ile takip ediyor." denildi.

Haberde, ABD öncülüğündeki saldırının siyasi çözüm konusundaki uluslararası çabaların boşa çıkarılması sonucunda gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: AA