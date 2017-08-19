Lübnan ordusundan DEAŞ'a karşı operasyon

Lübnan ordusu, ülkenin doğusundaki Ra's Baalkbek, El-Fakiha ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgesindeki terör örgütü DEAŞ unsurlarına karşı bu sabah başlattığı "Dağların şafağı" isimli operasyonda, çok sayıda DEAŞ militanının öldürüldüğünü, 10 Lübnan askerinin ise yaralandığını açıkladı.

Lübnan Ordusu sözcüsü Nezih Cureyc, Savunma Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, operasyonun ilk gününde 20 DEAŞ militanının öldürüldüğünü, biri ağır 10 Lübnan askerinin ise yaralandığını ifade etti.

Cureyc, "Bölgede 30 kilometrelik bir alanın DEAŞ'tan temizlendiği ve ağır silah ve patlayıcıların bulunduğu 11 mevzinin imha edildiğini" belirterek, "operasyonun Lübnan - Suriye sınırının teröristlerden tamamen temizlenene kadar devam edeceğini" kaydetti.

"Bölgede DEAŞ militanları tarafından yerleştirilmiş çok sayıda mayın ve bubi tuzağının bulunduğunu" vurgulayan Cureyc, "Tabiatı gereği zor koşullarda savaşılıyor, çünkü arazi mayınlanmış durumda. Mayınları temizlemek için zaman zaman operasyona ara vermek gerekiyor. Ancak teröristleri yeneceğiz." diye konuştu.

Hizbullah ve Suriye Ordusu

Esed rejimi ve İran destekli Hizbullah örgütü de bu sabah yaptıkları açıklama ile Suriye'nin Lübnan sınırındaki DEAŞ'a karşı operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Lübnan Ordusu ise DEAŞ'a karşı yapılan operasyonda, Suriye rejimi ve Hizbullah örgütü ile koordinasyon içerisinde olmadıklarını açıkladı.

Ancak Lübnanlı bazı yerel medya organları operasyonda Lübnan Ordusu, Hizbullah ve Suriye Ordusu arasında koordinasyon olduğunu iddia ediyor. Lübnanlı siyasilerin bir kısmı ise Lübnan ordusunun Hizbullah ve Suriye rejimiyle ortak operasyon düzenlemesine karşı çıkıyor.

Lübnan ordusu, uzun zamandır Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarında asker sayısını artırıyor ve ağır silahlar başta olmak üzere bölgeye malzeme sevkiyatı yapıyordu.

Lübnan hükümeti, 10 Ağustos'ta orduya, bölgedeki DEAŞ unsurlarına karşı operasyon emri vermişti. Ordu birlikleri, birkaç aydır belli aralıklarla gerçekleşen dağlık kesimlerdeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırılarını son günlerde artırmıştı. AA