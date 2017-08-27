  • 27 AĞUSTOS 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.444
    EURO 4.111
  • BIST 109755.14
    ALTIN 142.745
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Lübnan ordusundan DEAŞ operasyonunda 'ateşkes kararı'

Lübnan ordusundan DEAŞ operasyonunda 'ateşkes kararı'

Lübnan ordusu, 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı "Dağların Şafağı" operasyonunda bu sabah ateşkes ilan etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Lübnan ordusundan DEAŞ operasyonunda ateşkes kararı

Lübnan ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda 19 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı başlattığı operasyonda "ateşkes" ilan etti.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "terör örgütü tarafından 2014'te kaçırılan 9 askerin akıbetiyle ilgili devam eden müzakereler kapsamında bu sabah itibarıyla ateşkes ilan edildiği" belirtildi.

Açıklamada, ateşkesle ilgili başka bir bilgiye yer verilmedi.

Lübnan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre ise ateşkes, DEAŞ'ın elindeki 9 askere karşılık örgütün Suriye'nin Deyrizor kentine çekilmesiyle ilgili süren müzakereler kapsamında ilan edildi.

Terör örgütüne yönelik operasyonun başlamasının ardından Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "kaçırılan askerler için DEAŞ ile gizli görüşmeler yapıldığı" yönündeki iddialar reddedilmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah cuma günü yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın müzakerelere başlamak için Hizbullah ile iletişime geçtiğini belirterek, müzakerelerde DEAŞ tarafından kaçırılan 9 Lübnan askerinin akıbetinin de ele alındığını söylemişti.

Lübnan'ın Suriye sınırındaki Arsal kasabasında Ağustos 2014'te ordu birlikleriyle Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında 5 gün devam çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'sı yaralanmış, 9 asker ise DEAŞ tarafından kaçırılmıştı.

Etiketler: DEAŞ, lübnan ordusu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER