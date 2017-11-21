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Buradasınız : » » Lübnan Genelkurmay Başkanı'ndan askerlere 'hazır olun' talimatı

Lübnan Genelkurmay Başkanı'ndan askerlere 'hazır olun' talimatı

Lübnan Genelkurmay Başkanı Jozef Avn, "İsrail'in sınır ihlallerine karşı güney sınırındaki askerlere tam hazırlıklı olmaları talimatını verdik." dedi.

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Lübnan Genelkurmay Başkanından askerlere hazır olun talimatı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, İsrail'i ülkesini karıştırmakla suçlamasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik artıyor.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Jozef Avn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'e karşı tam hazırlıklı olun" talimatını verdi.

General Avn, askerlerin uyanık olmalarını, sınırları korumalarını istedi. Hizbullah lideri Nasrallah da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın İsrail tehdidi ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn önceki gün yaptığı açıklamada, İsrail'i Lübnan'ı karıştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Öte yandan Suudi Arabistan tarafından zorla alıkonulduğu ve istifaya zorlandığı iddia edilen Hariri, halen bulunduğu Fransa'dan Mısır ve Kuveyt'e geçecek.

Hariri'nin yarın Beyrut'ta olması ve istifa konusuna açıklık getirmesi bekleniyor.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Avn, Suudi Arabistan'ı, Hariri'yi ve ailesini gözaltında tutmakla suçlamış ve Beyrut'a dönmedikçe Hariri'nin istifasını kabul etmeyeceğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: mişel avn, lübnan, jozef avn, israil, Hariri
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