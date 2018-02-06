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Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun: Liberman'ın sözleri İsrail'in niyetini gösteriyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9'uncu blok, İsrail'indir." sözlerini eleştirdi.

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Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun: Libermanın sözleri İsrailin niyetini gösteriyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan'a ziyarette bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Aoun'ın İsrailli yetkililerin "Lübnan'a ait petrol ve doğalgaz alanları ile ilgili açıklamalarını" eleştirdiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın geçen hafta yaptığı "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir" açıklamasına tepki gösteren Avn, "Lübnan, 9. Blok'ta petrol ve doğalgaz arama kararını açıklamadan önce İsrail'in bu alanı kontrol etme konusunda emelleri vardı. Bu nedenle, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın sözleri İsrail'in niyetini açıkça gösteriyor." dedi.

Öte yandan görüşmede Yunanistan ve Lübnan arasında terörizmle mücadelede iş birliği konularının ele alındığı aktarıldı ve Lübnan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bakanlarının gerçekleştireceği üçlü toplantıların "memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.

İki ülke arasındaki sahil güvenliği konusunda iş birliğinin gelişmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) kapasitesini artırmasına vurgu yapıldı.

Konuk bakan Kammenos ise ülkesinin Lübnan ile askeri iş birliğini artırmaya ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Lübnan'da ayrıca Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad Hariri ve Lübnan Savunma Bakanı Yakup Sarraf ile bir araya gelmişti.

Liberman'ın sözleri

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başlatmış olduğu petrol ve doğalgaz arama sürecini "çok kışkırtıcı" olarak nitelemişti.

Uluslararası firmalara, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecine katılmama çağrısı yapan Liberman, "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: petrol, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, lübnan, doğalgaz
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