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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Trump'ın Kudüs kararı büyük bir hatadır

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "Trump'ın Kudüs kararı büyük bir hatadır ve düzeltilmesi gerekir" dedi.

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Trumpın Kudüs kararı büyük bir hatadır

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'le ilgili kararını "büyük bir hata" şeklinde niteleyerek, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın basın ofisinden bugün yayımlanan açıklamada, Avn'ın "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı büyük bir hatadır ve düzeltilmesi gerekir. Bu karar, Birleşmiş Milletlerin (BM) şimdiye kadar almış olduğu kararları ihlal etmektedir." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Kudüs'ün tüm ilahi dinlerin şehri olduğu vurgulanan açıklamada, 13 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da düzenlenecek Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Avn'ın, Kudüs'ün Arap kimliğini korumak için gerekli kararların alınmasını isteyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Avn'ın, şu ifadeleri yer aldı:

"Bir halkın sorunlarını çözmek için başka bir halkın haklarını alamazsınız. Bir halkın kendi topraklarından atılması kabul edilemez."

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