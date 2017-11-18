  • 18 KASIM 2017, CUMARTESI

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Lübnan Başbakanı Hariri Fransa'da

Lübnan Başbakanı Hariri, ailesiyle birlikte Fransa'ya gitti.

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Lübnan Başbakanı Hariri Fransada

Riyad'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan Fransa'ya geçti. Hariri ve ailesini taşıyan uçak Paris'e indi.

Lübnan televizyonu, Hariri ile eşi Lara'nın Paris'teki konutlarına varışını canlı olarak yayınladı.

Hariri yola çıkmadan önce bir mesaj atarak, Lübnan'daki durumun geleceği hakkında istişareler yapmak" için Suudi Arabistan'da bulunduğunu, aksi yöndeki haberlerin asılsız olduğunu yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hariri'yle öğle saatlerinde görüşeceğini duyurdu.

Hariri'nin ne kadar Paris'te kalacağı, Beyrut'a ne zaman döneceği bilinmiyor.

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, Suudi Arabistan'ı, Hariri'yi ve ailesini gözaltında tutmakla suçlamış ve Hariri'nin istifasını kabul etmediğini söylemişti.

Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisini geri çağırdı

Bu arada Suudi Arabistan, istişarelerde bulunmak üzere Berlin Büyükelçisi'ni geri çağırdı.

Gerekçe olarak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Lübnan'daki siyasi krize ilişkin sözleri gösterildi.
Suudi Arabistan'ın Hariri'nin istifasında sergilediği tutuma sert eleştirilerde bulunan Gabriel, "Hariri'nin Fransa'ya gidecek olması hareketlerinin sınırlı olmadığını gösteriyor" demişti.

TRT HABER


 

Etiketler: Macron, Lübnan Başbakanı Hariri, Hariri, fransa
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