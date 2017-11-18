Lübnan Başbakanı Hariri Fransa yolunda

Riyad'da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Lübnan televizyonu, Hariri ve eşinin özel bir jetle Riyad'dan Paris'e hareket ettiğini duyurdu. Bu haberden kısa süre önce de Hariri "Hava limanı yolundayım" diye twitter mesajı attı.

Hariri daha önceki mesajında da, Lübnan'daki durumun geleceği hakkında istişareler yapmak" için Suudi Arabistan'da bulunduğunu, aksi yöndeki haberlerin asılsız olduğunu yazmıştı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Macron'un Hariri'yi kabul edeceği belirtildi.

Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun, Suudi Arabistan'ı, Hariri'yi ve ailesini gözaltında tutmakla suçlamış ve Hariri'nin istifasını kabul etmediğini söylemişti.

Suudi Arabistan Berlin Büyükelçisini geri çağırdı

Bu arada Suudi Arabistan, istişarelerde bulunmak üzere Berlin Büyükelçisi'ni geri çağırdı.

Gerekçe olarak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Lübnan'daki siyasi krize ilişkin sözleri gösterildi.

Suudi Arabistan'ın Hariri'nin istifasında sergilediği tutuma sert eleştirilerde bulunan Gabriel, "Hariri'nin Fransa'ya gidecek olması hareketlerinin sınırlı olmadığını gösteriyor" demişti.

TRT HABER



