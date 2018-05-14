Lübnan Başbakanı Hariri: ABD'nin kararı tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklüyor

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini" reddeden duruşlarını yinelediklerini aktardı.

Hariri, "ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklemek olarak görüyoruz." dedi.

İsrail'in Filistin halkına karşı daha çok katliam yapmasını tetikleyen ABD'nin söz konusu adımını kınadıklarını vurgulayan Hariri, yüz milyonlarca Arap, Müslüman ve Hristiyanın öfkesine neden olan ve dünya toplumlarının hepsini tehdit eden aşırılığın artmasına sebep olan bu karardan derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

"Filistinli kardeşlerimiz ile meşru mücadelelerinde tam bir dayanışma içinde olduğumuzu teyit ediyor ve uluslararası toplumu bu korkunç katliamları durdurmak için acil harekete geçmeye davet ediyoruz." diyen Hariri, uluslararası topluma ayrıca, başkenti Kudüs olan devletlerini kurmaya çalışan Filistinlilere yardım çağrısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil de ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararının bölgede gerginlik ve aşırılığı artıracağını belirtti.

Basil, Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararını ise "ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikalarına eklenen yeni bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

Uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

Lübnan Maruni Hristiyan Lider Semir Caca ile kızı milletvekili Strida Caca, yaptıkları yazılı açıklamada İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını kınadı.

Filistin halkının maruz kaldığı acımasız saldırıların durdurulması için uluslararası topluma ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acilen müdahale etme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer Filistinliler de birlik olmaya davet edildi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin liderliğindeki Şii Emel Hareketi ise ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, uluslararası güvenliğe yönelik tehdit olarak yorumladı.

Kaynak: AA