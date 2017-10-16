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Los Angeles'ta Trump protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın en son seyahat yasağına karşı Los Angeles kentinde miting ve yürüyüş düzenlendi.

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Los Angelesta Trump protestosu

ABD Başkanı Donald Trump'ın en son seyahat yasağına karşı Los Angeles kentinde miting ve yürüyüş düzenlendi.

Los Angeles'ta yaşayan Amerikalılar, Trump'ın en son imzaladığı seyahat yasağını protesto etmek için Küçük Tokyo bölgesindeki Japon Amerikan Ulusal Müzesi önünde bir araya geldiler.

Burada bir miting düzenleyen kalabalık daha sonra, "#NoMuslimBanEver" (Müslüman Yasağına Daima Hayır) sloganıyla Federal Mahkeme binası önüne kadar yürüdü.

Amerika İslam İlişkileri Konseyi Los Angeles Büyükşehir (CAIR-LA) şubesi ile birlikte birçok sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde gerçekleştirilen miting ve yürüyüşe, farklı etnik ve dini gruplardan Amerikalılar katıldı.

CAIR-LA yöneticisi Masih Fouladi seyahat yasağıyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump'ın yeni "seyahat yasağı"nın bir Müslüman yasağı olduğunu belirterek, 6 Müslüman ülkesinin vatandaşlarının bundan muzdarip olacağını kaydetti.

Trump'ın eylül ayı sonunda imzaladığı en son seyahat yasağına göre İran, Libya, Suriye, Yemen ve Somali'nin yanına Çad, Kuzey Kore ve Venezuela da eklenerek, bu ülke vatandaşlarına sıkı güvenlik kontrolleri ve vize kısıtlamaları konmuştu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) bir analizinde, yeni seyahat yasağının İran, Libya, Suriye, Yemen ve Somali'den binlerce kişinin yeşil kart kazanmasını da engelleyeceği belirtiliyor.

Etiketler: Trump, Los Angeles, abd
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