Londra'nın merkezinde doğal gaz sızıntısı

Londra’nın merkezinde bir sokakta tespit edilen doğal gaz sızıntısının giderilmesinin ardından kapatılan yollar trafiğe açıldı. Kentin ünlü Trafalgar Meydanı’na bağlanan Strand Caddesi'ndeki bir sokakta yaşanan doğal gaz sızıntısının giderildiği bildirildi.

Bölgedeki doğalgaz şebekesinden sorumlu şirket Cadent'ten yapılan açıklamada, sızıntı yapan hattın onarıldığı ve güvenlik testlerinin yapıldığı kaydedildi.

Sızıntının yaşandığı hattın tamir edilmesinin ardından polis ve itfaiyenin oluşturduğu güvenlik kordonu da kaldırıldı.

Bazı metro istasyonlarının da kapatılmasına neden olan olay nedeniyle kentte sabah saatlerinden itibaren toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar da ilgili istasyonların açılmasıyla sona erdi.

Yerel saat ile 02.00’de tespit edilen sızıntı dolayısıyla bölgede bulunan bir gece kulübünden yaklaşık bin 500 kişi tahliye edilmiş, bazı otel ve evler de boşaltılmıştı.

Gaz sızıntısının yaşandığı bölge başta Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık olmak üzere İngiliz hükümet binalarına da yakın bir noktada bulunuyor. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın karargahı da bölgede yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber, AA