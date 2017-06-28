  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.514
    EURO 3.997
  • BIST 100617.69
    ALTIN 141.071
Buradasınız : » » Londra'daki yangında ölü sayısı 80'e yükseldi

Londra'daki yangında ölü sayısı 80'e yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki hafta önce 24 katlı binada çıkan yangında 80 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Londradaki yangında ölü sayısı 80e yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki hafta önce 24 katlı binada çıkan yangında 80 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yangının ardından haber alınamayanlar da dahil olmak üzere 80 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle ölenlerin kesin sayısının yıl sonunda belirlenebileceği kaydedildi.

Londra’nın batısındaki Kensington ilçesinde belediyeye ait Grenfell Tower'da yangın çıkmıştı. Bozuk bir buzdolabından kaynaklandığı açıklanan yangında yüzlerce kişi evini kaybetmişti. 129 daireli Grenfell Tower'daki yangının binanın dış cephesinde kullanılan plastik içeren kaplama nedeniyle hızla yayıldığı açıklanmıştı.

Etiketler: İngiltere, londra, londra yangın, yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER