  • 18 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.468
    EURO 4.141
  • BIST 107527.9
    ALTIN 146.52
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Londra'daki terör saldırısında gözaltına alınanlar mülteci çıktı

Londra'daki terör saldırısında gözaltına alınanlar mülteci çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda yaşanan bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan iki kişinin mülteci olduğu öne sürüldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Londradaki terör saldırısında gözaltına alınanlar mülteci çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda yaşanan bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan iki kişinin mülteci olduğu öne sürüldü.

Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonunda meydana gelen bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 ve 21 yaşlarındaki iki erkeğin kimliğiyle ilgili yetkililer henüz resmi açıklama yapmazken İngiliz basınında çeşitli iddialar yer aldı.

Basında, 21 yaşındaki şüphelinin "Yahyah Farroukh" adlı Suriyeli mülteci, 18 yaşındaki zanlının ise ebeveynleri Irak'ta vefat ettikten sonra 15 yaşındayken İngiltere'ye yerleşen Iraklı bir mülteci olduğu iddia edildi.

Haberlerde ayrıca, iki şüphelinin de aynı İngiliz ailenin yanında yetiştiği savunuldu.

Bunun yanında basında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden birinin, metro saldırısında kullanılana benzeyen bir süpermarket poşeti taşıdığı görülüyor.

Cuma sabahı yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmişti. İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

Etiketler: İngiltere, londra, Londra metrosunda patlama, bombalı saldırı, mülteci
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER