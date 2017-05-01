  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.55
    EURO 3.871
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.204
Buradasınız : » » Londra'daki terör operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı

Londra'daki terör operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı

İngiliz polisinin geçen hafta Londra'da düzenlediği terörle mücadele operasyonu çerçevesinde 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Londradaki terör operasyonunda 3 kişi daha gözaltına alındı

İngiliz polisinin geçen hafta Londra'da düzenlediği terörle mücadele operasyonu çerçevesinde 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, "terör eylemlerini teşvik etmek ve terör eylemleri hazırlamak" şüphesiyle ikisi 18 ve biri 19 yaşındaki üç kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin Londra dışındaki bir karakola götürüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu gözaltıların geçen hafta başlatılan terörle mücadele operasyonuyla bağlantılı ve istihbarat odaklı gerçekleştiği ifade edildi.

İngiliz terörle mücadele ekiplerinin geçen hafta perşembe akşamı düzenledikleri operasyon kapsamında Londra’nın kuzeybatısındaki Willersden bölgesinde bir eve yapılan baskında bir kadının polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirilmişti. 21 yaşındaki kadın, hastanede gördüğü tedavinin ardından dün taburcu olmuş ve terör yasası kapsamında gözaltına alınmıştı. Aynı operasyon kapsamında geçen hafta 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Etiketler: londra, Terör saldırı, soruşturma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER